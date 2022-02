Em Belém, Onyx e presidente do INSS falam de emprego, prova de vida e perícia por telemedicina

O ministro Onyx Lorenzoni desembarcou, no início da tarde desta segunda-feira (14), na base aérea de Belém, onde foi recebido por políticos paraenses aliados do presidente, entre eles o deputado federal Éder Mauro e o senador Zequinha Marinho. A partir das 15h, ele participa de um encontro com prefeitos para apresentar o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, no Centro Integrado de Comando e Controle, localizado na avenida Almirante Barroso. O presidente do INSS, José Carlos Oliveira, acompanha o ministro na agenda no Pará.

Segundo Onyx, ele deve apresentar detalhes sobre as mudanças no procedimento de comprovação da prova de vida por aposentados e pensionistas e perícia médica com o uso da telemedicina.

Onyx na base aérea de Belém (Ascom / Eder Mauro)

Já Onyx Lorenzoni tem passado por várias cidades para apresentar o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário aos prefeitos. Segundo ele, a iniciativa vai oferecer aos jovens "nem-nem", que não estudam e nem trabalham, a oportunidade do primeiro emprego. "A possibilidade dele fazer curso de qualificação, de forma que a gente vai reduzir o número de brasileiros que estão na informalidade", disse ele, na capital paraense.

VEJA MAIS

O governador Helder Barbalho é aguardado na reunião, que deve contar ainda com a presença do presidente da Federação das Associações dos Municípios do Estado do Pará (Famep), Wagne Machado.