Eleições 2022: cidades devem habilitar locais para voto em trânsito a partir de hoje

A partir da próxima segunda-feira (18), até o dia 18 de agosto, o eleitor poderá solicitar o voto em trânsito, indicando um local, fora de seu domicílio eleitoral, onde pretende votar. Essa modalidade de votação é permitida apenas nas cidades com eleitorado de mais de 100 mil pessoas. Por isso, esses municípios devem habilitar, a partir desta sexta-feira (15), os locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito. As informações são da Agência Brasil.

Os prazos estão previstos no calendário eleitoral. Pelas regras, o eleitor que estiver fora de sua cidade, mas em um município localizado no mesmo estado, poderá votar para todos os cargos em disputa. Já o que estiver fora do seu estado só poderá votar para presidente da República.

Porém, o voto em trânsito é permitido apenas quando o eleitor estiver com título regularizado. O eleitor brasileiro que mora fora do país, mas estará no Brasil no período de eleições, também poderá solicitar o voto em trânsito. Essa modalidade não se aplica para urnas eletrônicas instaladas no exterior.

Pelo calendário eleitoral, o primeiro turno das eleições 2022 será realizado no dia 2 de outubro, com votação para escolha do presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Em caso de segundo turno na disputa presidencial ou aos governos estaduais, os eleitores retornam às urnas no dia 30 de outubro.