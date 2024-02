Eduardo Suplicy procura JBS para pedir esclarecimentos sobre suposta mesada de R$ 200 mil a Marta

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) procurou a JBS para pedir "esclarecimentos" sobre o suposto pagamento mensal de R$ 200 mil para a então senadora Marta Suplicy entre 2015 e 2016, relatado pelo ex-presidente da companhia, Joesley Batista, em delação no ano de 2017. Segundo a Folha de S. Paulo e o Estadão, o parlamentar esteve na sede da companhia, nesta segunda-feira (5), mas não foi recebido por Batista, e sim por um advogado que informou que não abordaria o tema devido a um acordo de confidencialidade estabelecido com a Justiça.

Para o deputado, “é importante que o caso seja inteiramente esclarecido”, especialmente porque Marta deve representar o Partido dos Trabalhadores (PT) na disputa pela Prefeitura de São Paulo neste ano, como vice na chapa liderada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Joesley Batista comprometeu figuras influentes da política nacional em sua delação e chegou a afirmar Marta pediu R$ 1 milhão para financiar campanha ao Senado em 2010. De acordo com o empresário, metade do valor foi pago por meio de doação oficial e a outra parte, entregue em espécie.

O ex-presidente da JBS disse ainda que entre 2015 e 2016 houve solicitações de doações via caixa dois para a pré-campanha de Marta à Prefeitura de São Paulo e que ela indicou seu marido, Márcio Toledo, para gerenciar a recepção dos recursos. Pelo relato do empresário, teriam sido realizados, no mínimo, 15 pagamentos mensais de R$ 200 mil. Na época da delação, a petista negou recebimento de valores e classificou as declarações de Batista como “absurdas”. A assessoria de Marta Suplicy informou que ela não vai se manifestar sobre o assunto.