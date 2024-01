Aldo Rebelo vai substituir Marta Suplicy na Prefeitura de SP

Aldo Rebelo, ex-ministro e ex-presidente da Câmara Federal, vai substituir Marta Suplicy na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. A informação foi confirmada pelo político à CNN e pela prefeitura de São Paulo. A notícia foi antecipada pelo jornal O Globo.

O ex-ministro ainda disse que vai pedir licença do Partido Democrático Trabalhista (PDT). Procurado, o partido confirmou que Rebelo vai se licenciar. Assim como Marta, Aldo Rebelo fez sua carreira política na esquerda, mas se afastou do governo Lula, de quem foi ministro do Esporte e da Defesa.

Rebelo foi presidente da UNE e uma das maiores lideranças do PCdoB, partido que deixou em 2017. Em 2022 disputou o Senado pelo PDT, sigla que apoia Guilherme Boulos (PSOL) na pré-campanha pela prefeitura de São Paulo.