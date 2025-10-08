Eduardo Braga: Câmara e Senado terão entre 10 a 14 dias para votar MP do setor elétrico

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) informou hoje que pretende apresentar antecipadamente o relatório da medida provisória 1.304, com a reforma do setor elétrico, para que os plenários da Câmara e do Senado tenham entre 10 e 14 dias para apreciar a medida. O texto, relatado pelo senador, perde a validade em 7 de novembro. Ou seja, há apenas um mês para o todo o trâmite.

Em conversa com jornalistas no Planalto, Braga disse que terá reunião amanhã com o deputado Fernando Coelho Filho (União-PE), presidente da comissão mista da MP, e com os presidentes das casas, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e senador Davi Alcolumbre (União-AP).

Pela previsão divulgada, na próxima semana, haverá audiências públicas e, na semana seguinte, o relatório poderá ser apresentado na comissão. Ele evitou comentar sobre o que entra no texto ou possíveis trechos retirados, além de reforçar que as audiências públicas serão relevantes para o bom encaminhamento da pauta.