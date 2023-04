Eduardo Bolsonaro parte pra cima de deputado do PT que chamou facada no ex-presidente de 'fake'

A reunião da Comissão do Transporte da Câmara dos Deputados foi marcada por uma confusão, nesta quarta-feira (19), depois que o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) partiu pra cima do deputado Marcon (PT-RS). O tumulto começou quando o petista sugeriu que a facada que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) levou durante a campanha eleitoral de 2018 havia sido encenada.

Macron citou a falta de sangue como algo que aponta que a facada era "fake". Isso fez com que Eduardo perdesse o controle. "Vai tomar no c*, seu viado”, gritou. "Vocês tentaram matar o meu pai. Isso me tira do sério", continou.

A sessão estava sendo presidida pelo deputado federal do Pará Airton Faleiro, também do PT, no momento da confusão. Outros membros da comissão e seguranças da Câmara precisaram intervir para controlar a situação. Marcon afirma que ficou com medo porque Eduardo Bolsonaro sempre anda armado.