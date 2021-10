Edmilson Rodrigues recebe alta da semi-UTI para o quarto e apresenta melhora progressiva

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), recebeu alta do leito do setor semi-intensivo para o quarto do Sistema Único de Saúde (SUS). O gestor municipal está internado no Hospital da Beneficente Portuguesa, em Belém, em tratamento contra covid-19.

O boletim médico divulgado no começo da noite desta quarta-feira, 14, informa que Edmilson Rodrigues manteve a evolução positiva do ponto de vista pulmonar, com uma boa saturação, não necessitando de auxílio de oxigênio. O prefeito também mantém melhora progressiva do quadro, com sinais vitais normais, funções cardíaca, neurológica e renal preservadas.

Edmilson Rodrigues testou positivo para covid-19 no dia 1º de outubro. Ele começou o tratamento em domicílio e na quarta-feira daquela semana, dia 6, foi internado e permanece em leito do SUS no Hospital Beneficente Portuguesa.

As informações sobre o quadro de saúde do prefeito são repassadas diariamente por meio de boletins médicos emitidos diariamente, no começo da noite, pela equipe que acompanha o tratamento, como é rotina, quando diz respeito ao quadro hospitalar de autoridades.