Edmilson Rodrigues anuncia mais dois nomes para a prefeitura de Belém

Mais dois nomes que estarão à frente de órgãos da administração municipal, na gestão de Edmilson Rodrigues (PSOL), foram anunciados na tarde desta terça-feira (29). Com isso, chega a 22 o número de futuros titulares de secretariais e demais órgãos municipais, divulgados até agora. Eles assumem no início de janeiro, logo após a posse de Edmilson, que será no dia 1º de janeiro.

Nesta terça, foi anunciado que a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) será comandada por Ivanise Gasparim, ex-vereadora de Belém, secretária estadual de Trabalho, Emprego e Renda e secretária municipal de Economia na gestão anterior de Edmilson. Já o ex-deputado estadual e professor Alfredo Costa vai assumir a presidência da Fundação Para João XXIII (Funpapa).

Ivanise também já foi secretária adjunta de Planejamento em São Luís; coordenadora do projeto de combate à pobreza rural do Instituto Interamericano de Combate à Pobreza, em Brasília; e atuou na Secretaria Nacional de Reordenamento Agrário. Na Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), implantou o programa de transferência de renda Bolsa Trabalho que beneficiou 60 mil jovens.

"Dois temas sensíveis e prioritários são os alagamentos, que exigem um plano emergencial e outro de médio e longo prazo para solução efetiva, e também o lixo, desde a coleta ao destino final, que estamos com o problema sério do aterro de Marituba para enfrentar, e os alagamentos diante das fortes chuvas que se aproximam e do assoreamento dos canais. A gente sentou ontem com o governador do estado, a pedido do Edmilson, para fazer a cooperação e já estamos trazendo propostas para trabalhar essas emergências", destaca.

Alfredo Costa é conhecido professor de cursinho vestibular e há anos desenvolve o projeto social "Universidade para Todos", que ajudou milhares de jovens de famílias carentes a acessar o ensino superior.

É graduado em Ciências Biológicas e mestre em Doenças Tropicais pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e doutorando em Ensino e Saúde na Amazônia pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ele tem artigos científicos e livros publicados, e, atualmente, atua como professor do curso de Medicina da Uepa e de ensino médio e cursinho pré-vestibular.

Alfredo Costa foi vereador por três mandatos e deputado estadual por dois anos. Entre as leis que elaborou e obteve aprovação e sanção, estão a lei municipal que impede o corte de fornecimento de energia elétricas nos dias de sexta-feira, sábado, domingo e véspera e dia de feriado; e da lei estadual que estabelece a rapidez no atendimento de pacientes diagnosticados com câncer.

"Eu vim de família humilde e sempre tive essa visão social. Na Funpapa, vamos lutar para que Belém seja a capital da proteção dos direitos sociais. Enquanto houver fome e miséria estaremos lutando para mudar esse quadro", declara.