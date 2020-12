Edmilson Rodrigues anuncia mais cinco nomes para a gestão municipal

O prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou, no início da tarde desta terça-feira (29), mais quatro nomes que assumirão cargos na próxima gestão da Prefeitura da capital, que iniciará no dia 1º de janeiro de 2021. Conheça os novos nomes:

A economista Georgina Tolosa Galvão vai assumir a coordenação-geral do Fundo Municipal de Solidariedade para Geração de Emprego e Renda-Ver-O-Sol, na gestão do prefeito eleito Edmilson Rodrigues. Ela foi secretária municipal de Finanças e presidente da Fundação Municipal de Assistência do Município de Belém (Funpapa) nas gestões anteriores de Edmilson e, atualmente, é assessora parlamentar do então deputado na Câmara Federal.

Georgina é pós-graduada em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas e também em Planejamento do Desenvolvimento, ambos pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (Naea UFPA). Ela é servidora efetiva da Secretaria Estadual de Emprego e Renda do Estado do Pará, cedida para a Câmara Federal. Georgina também foi secretária municipal de Finanças em Xinguara, no Sul do Pará. E, ainda no Legislativo, assessorou os mandatos de Marinor Brito, José Nery e Randolfe Rodrigues, no Senado, além do próprio Edmilson e do deputado Luiz Araújo na Assembleia Legislativa.

Lívia Noronha, que concorreu pelo PSOL e foi a segunda mais votada para prefeita de Ananindeua, este ano, vai assumir a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) na gestão do prefeito eleito de Belém, Edmilson Rodrigues. Ela é bacharela e mestra em Filosofia, pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Foi professora substituta do curso de Filosofia da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e professora colaboradora do curso de Educação do Campo da UFPA.

Há 9 anos atua como educadora popular e é coordenadora-geral do cursinho (R)Existência. Feminista negra, Lívia é pesquisadora de Filosofias Feministas, Africanas e Afrodiaspóricas.

O engenheiro sanitarista e ambiental Rodrigo Rodrigues vai assumir a coordenação geral do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues. Ele é mestre em Engenharia Civil na área de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos e doutorando em Engenharia Civil, pela UFPA, além de professor da Universidade da Amazônia (Unama).

Rodrigo Rodrigues já atuou no setor privado e também no governo do estado como técnico nas secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e como coordenador de Obras do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

O Promaben realiza obras e ações na Bacia da Estrada Nova, uma das mais críticas de Belém em termos de alagamento, onde residem cerca de 200 mil pessoas. O programa conta com recursos da prefeitura e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Ellana Silva, cientista social formada pela Universidade Federal do Pará (UFPA), pós-graduada em Sociologia pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), vai assumir como administradora regional de Icoaraci (ADIC) na nova gestão da Prefeitura de Belém.

Ellana Silva é conselheira estadual de Educação no Pará. Ela também foi conselheira estadual do Fundeb, gestora de um projeto de leitura e bibliotecas comunitárias da Imprensa Oficial do Estado (IOEPA) e pesquisadora bolsista (CNPq) no Museu Paraense Emílio Goeldi, sobre urbanização e religiosidade.

A Doutora em Ciências Agrárias em Agrobiodiversidade, Merilene Silva Costa, será a nova titular da Coordenação das Políticas de Segurança Alimentar e Nutricional (Copsan) na gestão do prefeito eleito Edmilson Rodrigues.

Ela tem graduação em Engenharia Florestal e mestrado em Ciências Florestais e, atualmente, é vice-coordenadora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Nessa universidade, ela ocupou outros cargos, incluindo diretora do Instituto Ciberespacial (ICIBE), coordenadora do curso de Licenciatura em Computação do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Pafor) e sub-coordenadora do curso de Engenharia Florestal.

