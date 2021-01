Edmilson discursa e assume compromisso ‘com os mais pobres’

"Eu negociei com o governo do Estado e temos recursos garantidos para salvar muitas crianças", disse o novo prefeito, Edmilson Rodrigues, no discurso de posse, na Câmara de Belém, nesta sexta-feira, 1º. Disse que em oito anos no governo, ajudou no avanço da cidade, mas algumas “ações foram deixadas de lado. Nosso grande desafio é recuperar o tempo perdido e esse é o compromisso que reafirmo”. Edmilson disse que o seu compromisso é com os mais pobres.

Edmilson falou em dificuldade financeiras, mas que ficou esperançoso com as palavras de Zenaldo Coutinho sobre a situação da prefeitura.

O novo prefeito pediu convocação extraordinária na Câmara de Belém, antes do aniversário de Belém, para votar o projeto de lei que cria o programa Bora Belém.

Edmilson destacou que a prefeitura atuará “de forma decisiva para melhorar a vida das pessoas, cuidando para que a saúde e educação tenham qualidade; as ruas sejam limpas; e que toda a família belenense tenha comida”.

Edmilson também mencionou a vacinação contra a covid-19. Disse que vai se empenhar quando o imunizante estiver liberaldo.