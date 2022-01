Edmilson comenta promessas de campanha em entrevista para a TV Liberal

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), concedeu entrevista para o Jornal Liberal 1ª da TV Liberal nesta quinta-feira (6) e comentou a lista de promessas de campanhas já cumpridas pela gestão municipal de Belém realizada pelo site G1 Pará, bem como as metas ainda não cumpridas.

Ele afirmou que a promessa de que 20% da frota de ônibus da cidade nos primeiros três anos da gestão está em andamento, e depende de licitação para que novas empresas assumam o serviço na capital paraense.

Outra seara da vida urbana que depende de licitação para progredir, segundo o prefeito, é a coleta seletiva de lixo, que deverá contar com uma nova empresa responsável em breve.

Proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade

Rodrigues também ressaltou que a ideia de resgatar imóveis desocupados no centro da cidade para que se tornem moradias para belenenses em situação de vulnerabilidade.

"Tem muitos prédios abandonados em Belém, prédios públicos no centro, na avenida Nazaré, prédios federais. Estamos negociando com o governo federal para aproveitarmos para termos escolas e moradias.”

Edmilson completou: “Um deles já foi repassado para a Procuradoria Geral do Município e será um espaço de administração pública. Há prédios privados abandonados e aí não temos como ocupar sem desapropriação. Mas está sendo feito o levantamento de quais temos, para que possamos ocupar alguns e avançar na reforma e revitalização para garantir múltiplo uso, tanto para dinamizar a economia, com uma parte dos prédios adaptados para atividades econômicas, e também para moradia”.

Edmilson Rodrigues comentou suas promessas de campanha (Cristino Martins / Redação Integrada)

De acordo com o prefeito, há duas possibilidades de critérios para a escolha dos residentes dos imóveis abandonados: a venda de imóveis para os funcionários municipais de menor renda a partir de crédito consignado, o que segundo Rodrigues facilitaria as negociações com os bancos, ou ainda a utilização do cadastro de famílias sem-teto de Belém que a prefeitura mantém.

Dificuldades da pandemia e desafios na saúde

Questionado sobre a cobertura de 100% da população pela estratégia de saúde da família, o prefeito lembrou que a administração municipal precisou lidar com os entraves financeiros impostos pela pandemia e que além dos R$ 463 milhões previstos pela área da saúde em Belém em 2021, a prefeitura precisou gastar outros R$107 milhões por conta da segunda onda de covid-19 no início do ano passado. Apesar disso, ele manteve a promessa e disse que trata-se de uma prioridade do mandato.

"Vamos ter até o final do governo equipes suficientes para atender 100% da população. 15 novas equipes já foram implantadas no primeiro ano de governo e outras 12 só de saúde bucal. São 27 novas equipes. Pegamos 20% [de cobertura] e vamos avançar a cada ano.”

Rodrigues completou sobre a educação no município: “Queremos também encerrar o mandato com 100% das crianças alfabetizadas. São metas ousadas mas nós vamos cumprir porque são prioridades".

Obras de urbanismo

Prefeito citou as dificuldades e melhorias na gestão municipal (Thiago Gomes / O Liberal)

Rodrigues também salientou as obras de macrodrenagem na cidade, como do Una, Tucunduba e da Estada Nova, retomadas após diálogos bem sucedidos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O mesmo vale para o canal do Mata Fome, que terá recursos provenientes também do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata, que 60 milhões de dólares. "Mas não são obras que se faz em um ano, às vezes em quatro. São obras de grande envergadura. O importante é ir atrás dos recursos", afirma.

Auxílio econômico

Durante a entrevista, Edmilson celebrou a implantação do programa Bora Belém, que atende 13 mil famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza com até R$450 e reafirmou o compromisso de fortalecer os programas Donas de Si e Fundo Ver-O-Sol, que devem auxiliar cinco mil famílias em 2022 com cursos de capacitação profissional e microcrédito destinado a iniciativas de empreendedorismo.

"Já aumentamos em 14 mil o número de matrículas nas escolas, capacitamos mais de 300 alfabetizadores. As famílias do Bora Belém possuem uma média de quatro pessoas, ou seja, mais 60 mil pessoas deixaram de passar fome. Isso é uma realidade. Contratamos dois mil trabalhadores para limpezas de bueiros e canais, com 65 canais limpos e 84 km de canalizações e rios urbanos limpos. Estava tudo muito abandonado e é o povo pobre que sofre com as enchentes", pontuou.