Edinho Silva: Moraes deveria se declarar impedido no caso Master para preservar imagem

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deveria se declarar impedido de atuar em eventual processo envolvendo o Banco Master, caso haja qualquer ligação que possa comprometer sua imagem. Em entrevista ao programa Canal Livre, da Band, Edinho reforçou a orientação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que aconselhou Moraes a não permitir que o episódio afete sua trajetória.

Segundo o dirigente petista, preservar a biografia do magistrado é fundamental para evitar desgastes institucionais. "Um ministro que escreveu uma página tão bonita na história democrática brasileira tem que se afastar de qualquer coisa que macule essa imagem que ele construiu", disse.

Para Edinho, a postura é necessária para manter a autoridade conquistada por Moraes após os ataques golpistas de 8 de Janeiro e impedir que eventuais controvérsias ampliem a desconfiança sobre o Judiciário.

O presidente do PT também criticou o ambiente de polarização política no País, afirmando que o debate público tem se transformado em um "campo de futebol", no qual prevalecem disputas de narrativa em detrimento da discussão de temas estruturais.

Segundo ele, o foco excessivo em embates políticos e desgaste de figuras públicas tem afastado o debate de áreas prioritárias, como segurança, saúde e desenvolvimento tecnológico.