'É mentira', diz Michelle Bolsonaro sobre internação do presidente Jair nesta sexta-feira

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi às redes sociais para negar a informação de que o presidente Jair Bolsonaro teria dado entrada no Hospital das Forças Armadas, por conta de fortes dores abdominais, na manhã desta sexta-feira (18).

(Reprodução / Instagram @michellebolsonaro)

A informação foi divulgada, inicialmente, pelo Estadão. Segundo o site, o chefe do Executivo Federal foi atendido no Hospital das Forças Armadas de Brasília na noite desta quinta-feira (17), após sentir fortes dores abdominais, e liberado após exames. Depois da manifestação de Michelle, o Estadão atualizou a informação, mantendo a notícia de que ele esteve no Hospital após fortes dores e afimando, ainda, que Bolsonaro recebeu diagnóstico de uma nova hérnia no local onde, há quatro anos, atingido por uma faca durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Na notícia, o jornal cita o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil Walter Braga Netto e "várias fontes do governo". Já Michelle, apagou a crítica ao portal Pleno.News e fez outra publicação, agradecendo ao mesmo portal por ter corrigido a matéria. No novo texto, compartilhado pela primeira-dama, o Pleno News afirma que um assessor do governo classificou o conteúdo do Estadão como "Fake Baba" e que o presidente não compareceu ao Hospital das Forças Armadas.

(Reprodução / Instagram @michellebolsonaro)

VEJA MAIS

Desde que foi atingido por uma facada, no dia 6 se setembro de 2018, em Juiz de Fora (MG), o chefe do Executivo federal passou por quatro cirurgias. O diagnóstico atual é de uma nova hérnia na cicatriz da cirurgia, que já foi operada uma vez, em 2019.