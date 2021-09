Doria recebe apoio do PSDB Pará e Helder Barbalho nas prévias do partido

“Um candidato vencedor para o PSDB voltar a vencer”. Os dizeres estampavam o folheto que foi entregue para os tucanos filiados que prestigiaram evento com o governador de São Paulo, João Dória, em um hotel na avenida Nazaré, na manhã deste sábado (11).

A mensagem destaca a missão que o paulista acredita ser capaz de realizar: fazer o Partido da Social Democracia Brasileira ganhar novamente uma eleição presidencial, após 24 anos sem fazê-lo.

“Há oito meses da eleição da prefeitura de São Paulo em 2016 eu tinha 1% das intenções de voto. Vencemos com 53%, no primeiro turno. A primeira vez na história. Na eleição para governador, novamente eu era o franco favorito. A perder. E ganhamos”, recordou ele.

O partido contará com eleições prévias que decidirão quem será o candidato ao Planalto. Doria tem viajado o Brasil para movimentar as bases, buscar apoio de deputados e conquistar palanques.

Em território paraense, ele disputará no dia 21 de novembro 25 mil votos de filiados do estado, tendo como rivais o governador gaúcho Eduardo Leite, o senador cearense Tasso Jereissati e o ex-prefeito manauara Arthur Virgílio Neto. Todos eles foram elogiados por Doria e depois aplaudidos a pedido dele.

“Olha a vantagem das prévias. Estou conhecendo todo o Brasil, conhecendo o Pará. Isso fortalece a democracia”, argumentou.

Coube ao correligionário e deputado federal Nilson Pinto ser o cicerone da visita. Por volta das 9h30, Doria chegou ao lado de Pinto e levou dez minutos para subir as escadas que levam ao auditório, por corta de cerco e apertos e mãos e selfies que formou em volta dele.

Ele até arriscou passos de carimbó, acompanhado por um grupo de música local que tomou conta da trilha sonora do encontro PSDB pelo Brasil.

“O Brasil tem demonstrado nas ruas que quer mudança, nas pesquisas de opinião também. Mostrado que não aceita nem o psicopata e nem o corrupto. Queremos um presidente da república com capacidade de gestão e seriedade, que não viva de bravatas e encare os problemas. O PSDB tem este candidato”, afirmou Nilson Pinto, referindo-se a Doria.

O pré-candidato ao Senado e ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro também compareceu e sentou ao lado de Doria. Ele pediu que todos que o apoiam votem em Doria nas prévias e disse que é “100% Doria e 100% PSDB 45”.

“Foi assim a minha vida toda. Sempre me colocando a disposição do partido, como vice-prefeito como deputado, em 2018 e vai continuar assim. Disputei 11 eleições e 8 delas pelo PSDB. Vou disputar mais uma. Sinto que agora é a nossa hora”, afirmou.

No Pará, a tarefa de Doria tem uma dificuldade extra: quatro deputados estaduais tucanos são apoiadores do atual governador Helder Barbalho (MDB), opositor de longa data aos governos tucanos no Pará.

Dos quatro tucanos da Assembleia Legislativa do Pará, três estiveram no evento: Ana Cunha, Cilene Couto e Victor Dias. Luth Rabelo não compareceu pois está de mala e cuia rumo ao Partido Liberal.

Doria jantou na noite de sexta-feira (10) com o governador do Pará Helder Barbalho para falar sobre o tema. Segundo o governador paulista, o MDB já foi parceiro do PSDB durante a gestão dele como prefeito e segue sendo no mandato dele de governador.

“Tenho uma relação muito fluida e muito democrática com o MDB e pessoalmente com o governador Helder Barbalho. Portanto, o apoio que estamos recebendo dele é um apoio importante, significativo. Não quero interferir na política local e nem me cabe fazer isso. As decisões locais são locais. Mas fico contente com o que ouvi ontem do governador Helder Barbalho mesmo ele sendo de outro partido, manifestando seu apoio ao nosso nome nas prévias do PSDB”, diz Doria, que seguiu para Manaus no início da tarde de sábado.