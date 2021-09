Discurso de Bolsonaro na ONU inicia às 10h desta terça-feira (21)

O esperando discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na bertura da 76ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), acontece hoje (21), às 10h (horário de Brasília). Ele terá duração de 20 minutos e terá transmissão ao vivo de vários canais.

Bolsonaro chegou em Nova York, local da assembleia, no domingo (19). Ele está acompanhado de uma comitiva presidencial, que inclui a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e ministros.

A fala inicial do Brasil na ONU cumpre uma tradição que começou em 1947. O tema da Assembleia deste ano é "Construindo resiliência por meio da esperança - para se recuperar de Covid-19, reconstruir a sustentabilidade, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e .e revitalizar as Nações Unidas". O evento vai até a próxima quarta-feira (22).