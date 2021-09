Presidente Jair Bolsonaro chega à sede das Nações Unidas acompanhado da primeira-dama Michele

O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou na manhã desta terça-feira à sede das Nações Unidas, em Nova York (EUA), Estados Unidos, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No local, por volta das 10 horas, ele fará o discurso de abertura da sessão de debates da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele deve abordar temas como combate à pandemia de covid-19 e meio ambiente.

Mais de 100 intervenções dos chefes de Estado e de governo estão previstas paara esta terça-feira. O evento começou no último dia 14 e, desde então, estão acontecendo reuniões, conferências e encontros paralelos. Este ano, o temá é “Construindo resiliência por meio da esperança - para se recuperar da covid-19, reconstruir de forma sustentável, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas”.

A previsão é que o presidente embarque ainda hoje de volta ao Brasil.