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Política

Diretor da PF falta a sessão para esclarecimentos em comissão da Câmara e oposição protesta

Estadão Conteúdo

A ausência do diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues em sessão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados gerou críticas de parlamentares da oposição nesta quarta-feira, 20. Ele havia sido convidado para prestar esclarecimentos sobre a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos e os desdobramentos do caso, ocorrido em abril.

Segundo o colegiado, a PF havia confirmado o encontro e comunicou a ausência "às vésperas" da sessão, sem apresentar justificativa. Como se tratava de um convite, não uma convocação, o convidado não é obrigado a comparecer.

Ainda na quarta-feira, a comissão aprovou dois requerimentos de convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O grupo quer ouvi-lo sobre os mesmos temas na próxima reunião, marcada para o dia 27.

Vice-presidente do colegiado, o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) conduziu a sessão e afirmou que o não comparecimento representa "grave desconsideração institucional" para com a Comissão e a Câmara.

"O silêncio, a evasiva e a recusa em comparecer ao Parlamento jamais fortalecem as instituições republicanas. O comparecimento do Sr. Andrei Rodrigues não constitui favor pessoal, tampouco liberalidade administrativa. Trata-se de dever inerente ao regime democrático, ao princípio republicano e ao necessário controle político exercido pelo Poder Legislativo", disse.

Segundo ele, o primeiro convite foi feito em 5 de maio, e a Polícia Federal confirmou presença para uma audiência no dia 13, posteriormente cancelada por viagem previamente agendada. A nova data foi sugerida pela própria PF, afirmou van Hattem.

Além do parlamentar gaúcho, os deputados General Girão (PL-RN), Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) criticaram a ausência do diretor-geral da corporação.

A prisão de Ramagem em abril mobilizou também as comissões de Segurança Pública da Câmara e do Senado. No início do mês, o colegiado da Câmara aprovou convite para ouvir o delegado da PF Marcelo Ivo, que atuava como oficial de ligação da PF em Miami. Também foi feito um requerimento de informação ao ministro da Justiça para esclarecimento da atuação da Polícia Federal no episódio.

Já no Senado, a Comissão de Segurança Pública aprovou convites a Andrei Fernandes e a Marcelo Ivo, que foi retirado da unidade em que trabalhava em cooperação internacional após o a prisão do ex-deputado Ramagem.

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