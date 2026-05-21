CRECI/PA homenageia jornalista Linomar Bahia por trajetória e profissionalismo

O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis 12ª região (CRECI/PA), reconheceu as contribuições do jornalista Linomar Bahia, a entidade e a imprensa paraense. Esse momento foi marcado por uma cerimônia de homenagem, na sede do CRECI/PA, com a presença do jornalista, na tarde dessa quinta-feira (21/05). Além da presença marcante na imprensa local, o jornalista também respondeu pela assessoria de comunicação da entidade por mais de vinte anos, o que torna a homenagem ainda mais especial e, como reforçou nos seus agradecimentos, “representa um reconhecimento do que fizemos de útil à sociedade”.

De volta ao conselho, Linomar recordou também a trajetória da categoria, desde o início em uma sede pequena, quase improvisada, até o “monumento”, onde foi prestigiado nessa tarde. “Acompanhei todo o processo de evolução da categoria na região, desde sua origem em uma pequena sede até a estrutura atual, com a aquisição de um imóvel próprio. Essa evolução demonstra o crescimento da instituição, sendo a instalação administrativa um dos símbolos mais visíveis desse progresso”, avaliou.

A todo momento o homenageado não exitava em pontuar a relevância da categoria de profissionais para a economia local e regional. Para ele, o momento era de celebrá-lo, mas também de reconhecer o potencial e as contribuições de todos os presentes. Além dele, outros corretores também foram chamados ao palco também para reconhecimento das suas contribuições profissionais.

“Considero este evento algo com um significado especial. Primeiramente, simboliza a força de uma categoria profissional de grande importância para a economia do país. Além disso, envolve os sentimentos de todos que estiveram presentes ao longo dos anos. Alguns já partiram, outros estão aqui conosco. Também destaco a atuação da atual presidente, Luísa Carneiro, que tem contribuído significativamente desde sua gestão”, afirmou.

Os seus votos durante o momento especial, foram de esperança, sobretudo para a categoria que o homenagea. “A palavra que me define é esperança, esperança de que o país possa progredir, e que o setor imobiliário, com seu crescimento e desenvolvimento, seja um elemento importante para alcançarmos esse objetivo”, destacou.

A presidente do CRECI/PA, Maria Luisa Carneiro, destacou o caráter histórico da cerimônia de homenagem realizada pela instituição. "Este é um marco histórico para nossa instituição, pois simboliza o tributo àqueles que dedicaram e continuam dedicando suas vidas ao fortalecimento da profissão de Corretor de Imóveis, ao crescimento do mercado imobiliário e ao engrandecimento do Sistema COFECI-CRECI", afirmou a dirigente. Ela também destacou que o reconhecimento vai além do protocolo institucional e representa uma dívida de gratidão da entidade para com aqueles que ergueram as bases da profissão no estado.

Durante o seu discuro, Carneiro explicou ainda que a solenidade tem respaldo normativo na Resolução COFECI nº 1484-222, que em seu artigo 3º estabelece as diretrizes para a honraria aos corretores beneficiários. "Valorizar pessoas é valorizar histórias, legados e contribuições que construíram o respeito e a credibilidade de nossa profissão. Cada homenageado desta tarde personifica a dedicação, o compromisso, o profissionalismo e o amor pelo mercado imobiliário", declarou a presidente, ao entregar as placas de reconhecimento institucional. Segundo ela, a cerimônia reafirma o compromisso da atual gestão em celebrar aqueles que fizeram e continuam fazendo a diferença para a categoria.