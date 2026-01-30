Direita está unida com Flávio Bolsonaro; candidato do PSD será de centro-direita, diz Kassab

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 30, que a direita está unida em torno da candidatura à Presidência da República de Flávio Bolsonaro, enquanto a candidatura do PSD será de centro-direita.

"O nosso candidato é de centro-direita, então a vantagem é que avança para o centro, e isso pode nos levar a segundo turno. É nossa esperança", disse Kassab, durante evento Amcham Plano de Voo 2026, na capital paulista.

Câmara

Em relação à Câmara, Kassab diz crer que o PSD vai eleger entre 80 e 90 deputados federais em 2026. Já com o período de janela partidária em março, o presidente nacional da sigla avalia que deve chegar a 55 deputados aproximadamente, ante 47 deputados atualmente. Contudo, ele afirma que não há uma meta.

Em relação à candidatura de Eduardo Paes ao governo do Rio de Janeiro, Kassab menciona a expectativa de três palanques no Estado do RJ.