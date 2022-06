Direção nacional do Pros afirma que não deverá ter candidatura ao Governo do Pará

Em nota enviada à Redação Integrada de O Liberal, a direção nacional do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) informou que "não autorizou a pré-candidatura da professora Shirley Alves ao Governo do Estado do Pará", diz o texto, assinado pelo Secretário Nacional de Comunicação do Partido Republicano da Ordem Social (Pros).

Ainda segundo a nota, "o acordado com todos os presidentes estaduais é dar prioridade à nominata de pré-candidatos a deputado federal, pois temos uma cláusula de barreira a ser superada", informa o texto.

No dia 28, a professora Shirley Alves, que é presidente estadual do partido, foi anunciada como possível pré-candidata ao governo, o que deveria ser oficializado no domingo, 3 de julho.

O empresário e influenciador digital Pablo Marçal chegou a anunciar o nome dela como pré-candidata quando ele esteve no Pará neste mês.