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Política

Dezessete ministros de Lula deixam governo para disputar eleições; 21 permanecem

Estadão Conteúdo

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve 17 baixas por causa da descompatibilização de ministros que deixaram a Esplanada para se candidatar nas eleições de 2026. Da equipe de Lula, 20 devem permanecer até o fim do mandato. Ainda há o caso do advogado-geral da União, Jorge Messias, que continua no governo, mas deverá ser sabatinado no Senado para ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

A legislação eleitoral obriga que autoridades com cargo no Executivo deixem os seus postos em até seis meses antes das eleições para participar dos pleitos. O prazo para essa descompatibilização se esgotou no sábado, 4. A regra não vale para candidatos à reeleição no Executivo, como Lula e governadores, dentre estes, o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O presidente Lula ainda fez uma troca interna para recompor a chefia do Ministério da Agricultura e Pecuária. Para suprir a falta do ex-ministro Carlos Fávaro, que deixou o governo para concorrer ao Senado, Lula transferiu o então ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, para o comando da pasta. Quem comanda agora o ministério deixado por André de Paula é Édipo Araújo.

Veja os ministros que deixaram o governo Lula para disputar as eleições:

- André Fufuca, ex-ministro do Esporte - vai disputar ou o Senado ou o governo do Maranhão;

- Anielle Franco, ex-ministra da Igualdade Racial - vai disputar a Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro;

- Camilo Santana, ex-ministro da Educação - participará da campanha do governador Elmano de Freitas (PT), mas pode substituí-lo se houver ordem de Lula;

- Carlos Fávaro, ex-ministro da Agricultura e Pecuária - pré-candidato a um novo mandato ao Senado por Mato Grosso;

- Fernando Haddad, ex-ministro da Fazenda - pré-candidato ao governo de São Paulo;

- Geraldo Alckmin, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - vai ser candidato à reeleição como vice-presidente;

- Gleisi Hoffmann, ex-ministra da Secretaria de Relações Institucionais - pré-candidata ao Senado pelo Paraná;

- Jader Filho, ex-ministro das Cidades - pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo Pará;

- Macaé Evaristo, ex-ministra dos Direitos Humanos e Cidadania - pré-candidata à Câmara dos Deputados por Minas Gerais;

- Márcio França, ex-ministro do Microempreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte - pré-candidato à Câmara dos Deputados ou Senado por São Paulo;

- Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima - pré-candidata à Câmara dos Deputados ou Senado por São Paulo;

- Paulo Teixeira, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - pré-candidato a um novo mandato na Câmara dos Deputados por São Paulo;

- Renan Filho, ex-ministro dos Transportes - pré-candidato ao governo de Alagoas;

- Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil - vai concorrer ao Senado pela Bahia;

- Silvio Costa Filho, ex-ministro dos Portos e Aeroportos - vai concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados por Pernambuco;

- Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento - vai concorrer ao Senado por São Paulo;

- Sônia Guajajara, ex-ministra dos Povos Indígenas - vai concorrer a um novo mandato na Câmara dos Deputados por São Paulo;

Veja os 21 ministros que seguem no governo:

- Alexandre Padilha, ministro da Saúde; - Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia; - André de Paula, ministro da Agricultura e Pecuária; - Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos; - Frederico Siqueira, ministro das Comunicações; - Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência; - Gustavo Feliciano, ministro do Turismo; - Jorge Messias, ministro da Advocacia-Geral da União; - José Múcio, ministro da Defesa; - Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação; - Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego; - Márcia Lopes, ministra das Mulheres; - Marcos Amaro, ministro do Gabinete de Segurança Institucional; - Margareth Menezes, ministra da Cultura; - Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores; - Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação Social; - Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União; - Waldez Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional; - Wellington César Lima e Silva, ministro da Justiça e Segurança Pública; - Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; - Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social.

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