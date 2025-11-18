Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Desembargadora paraense integra lista tríplice para o TST

Única representante do Norte, Maria de Nazaré concorre a vaga inédita na Corte trabalhista

Maria de Nazaré Medeiros Rocha (Divulgação)

A desembargadora paraense Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (Pará e Amapá), figura na lista tríplice para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho, sendo a única candidata da Amazônia. Com mais de três décadas dedicadas à magistratura trabalhista, ela foi a segunda mais votada na sessão do Pleno realizada no último dia 11.

A presença de Nazaré Rocha na lista tríplice reforça a representatividade da região Norte em uma Corte que, até hoje, não possui ministros da Amazônia. O TST é responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista e atender aos 24 Tribunais Regionais, entre eles o TRT-8 (Pará e Amapá), o TRT-11 (Amazonas e Roraima) e o TRT-14 (Rondônia e Acre).

A magistrada iniciou sua carreira em junho de 1994, quando tomou posse como juíza do trabalho substituta no TRT-8. No ano seguinte, foi promovida por antiguidade para presidir a Junta de Conciliação e Julgamento de Laranjal do Jari (AP), instalada por ela em 1996 em meio a condições adversas no município. Atuou também em Breves, no Marajó, e assumiu a titularidade da Vara do Trabalho de Castanhal em 2002. Pouco depois, por remoção, passou a responder pela 7ª Vara do Trabalho de Belém, onde permaneceu até maio de 2022, quando foi alçada ao cargo de desembargadora por merecimento.

Ao longo da trajetória, integrou a Escola Judicial do TRT-8 como conselheira entre 2007 e 2009 e, mais tarde, exerceu a vice-diretoria da instituição entre 2020 e 2022. Nazaré Rocha destaca que a vivência em diferentes realidades do Pará e do Amapá marcou sua formação profissional e pessoal. “Nunca havia morado fora de Belém, mas o concurso da magistratura me levou a assumir novos desafios. Passei por Laranjal do Jari, Macapá, Breves, Castanhal e também atuei em Santarém. Cada lugar me trouxe aprendizados distintos. O Brasil já é um mundo, e o Pará não fica atrás. Espero que essa bagagem cultural e os desafios enfrentados ao longo do tempo sirvam agora nesta nova etapa da minha vida”, afirmou.

Desde maio de 2022, Nazaré Rocha integra o Pleno do TRT-8 como desembargadora. Agora, compõe a lista tríplice para a vaga de ministra do Tribunal Superior do Trabalho.

Palavras-chave

desembargadora paraense

lista tríplice

tst
Política
