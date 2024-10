Desembargador Roberto Moura é eleito presidente do Tribunal de Justiça do Pará

O desembargador Roberto Gonçalves de Moura foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), para um mandato de dois anos, em sessão realizada na manhã desta quarta-feira (09.10). Ele estava no cargo de vice-presidente e deve assumir a presidência no lugar da desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. A posse deve ocorre no dia 3 de fevereiro de 2025 - primeiro dia útil do mês.

Na mesma sessão desta quarta-feira, o pleno do TJPA aprovou o nome do desembargador Luiz Neto como vice-presidente. Já a desembargadora Maria Elvira Gemaque Taveira foi eleita Corregedora-Geral do Tribunal.

Des. Luiz Neto ficará no cargo de vice-presidente (Divulgação / TJPA)

Roberto Moura ingressou no Judiciário paraense no ano de 1989, na comarca de Xinguara, onde ficou até 1993. Ele também passou pelas comarcas de Altamira e Capanema. Na comarca da capital, já atuou na 4ª Vara Penal, na 1ª Vara Penal, na 4ª Vara Cível, na 8ª Vara de Execução Penal e na 8ª Vara de Família. O magistrado ascendeu ao desembargo há mais de 10 anos, no dia 15 de fevereiro de 2012.