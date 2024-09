Concursos em Tribunais de Justiça oferecem novas vagas; TJPA tem comissão formada

Neste mês de setembro, o Judiciário brasileiro está com diversos concursos públicos abertos e previstos, oferecendo oportunidades para os níveis médio e superior com salários que chegam a R$ 13.994,78. Entre os mais aguardados está o do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), que já foi aprovado pelo pleno do Tribunal e conta com comissão formada, prometendo vagas imediatas e cadastro de reserva para diversas áreas.

Outros tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), também têm editais publicados. O STJ oferece cadastro de reserva para Analista Judiciário com remuneração de R$ 13.994,78. O TJSP anunciou 60 vagas para Oficial de Justiça, com salário inicial de R$ 9.157,82. Já o TJGO disponibiliza 41 vagas para cargos como Oficial de Justiça, Contador e Analista de TI.

Outros concursos previstos incluem o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT), Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), e outros, com expectativas de editais ainda para 2024. As oportunidades abrangem cargos de Técnico e Analista Judiciário, Oficial de Justiça, entre outros, com remunerações iniciais variando conforme a função e a localidade.

O TJPA, por sua vez, ainda não divulgou detalhes sobre o número de vagas e cargos específicos, mas a remuneração prevista varia de R$ 7.309,25 a R$ 12.476,73. Um dos grandes atrativos para os concurseiros é a boa remuneração ofertada nos certames da área judiciária. As oportunidades oferecem estabilidade e crescimento na carreira pública para candidatos de diversas formações.

Veja os concursos abertos e previstos:

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Status: Edital publicado

Banca: Cebraspe

Vagas: Cadastro reserva

Cargo: Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 13.994,78

Inscrições: 30/08/2024 a 20/09/2024

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)

Status: Edital publicado

Banca: VUNESP

Vagas: 60

Cargo: Oficial de Justiça

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 9.157,82

Inscrições: 05/09/2024 a 14/10/2024

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO)

Status: Edital publicado

Banca: Universidade Federal de Goiás (UFG)

Vagas: 41

Cargos: Oficial de Justiça, Contador, Analista de TI

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 5.200,37

Inscrições: 23/08/2024 a 23/09/2024

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

Status: Banca definida

Banca: MSConcursos

Vagas: A definir

Cargos: Oficial Judiciário – Oficial Judiciário e Oficial Judiciário – Comissário da Infância e Juventude

Escolaridade: Nível médio

Salário: Inicial de R$ 3.457,01

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (TJMT)

Status: Banca definida

Banca: Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Vagas: A definir

Cargos: Técnico e Analista Judiciário, Oficial de Justiça

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: R$ 3.516,97 a R$ 9.842,26

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR)

Status: Banca em definição

Banca: A definir

Vagas: 60

Cargo: Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível médio

Salário: R$ 6.556,14

Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE)

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: Técnico e Analista Judiciário, Oficial de Justiça

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: R$ 5.299,02 a R$ 6.904,94

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO)

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: 25 + Cadastro Reserva (CR)

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: R$ 4.289,99 a R$ 7.715,82

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE)

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: Analista Judiciário nas áreas de Psicologia, Assistência Social e Contabilidade

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 5.633,85 a R$ 10.824,96

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS)

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: 40

Cargos: Analista do Poder Judiciário (especialidades judiciária e administrativa) e Técnico Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: R$ 4.597,66 a R$ 8.757,48

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB)

Status: Comissão formada

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: R$ 6.512,76 a R$ 8.399,90

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)

Status: Regulamento publicado

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: Analista Judiciário em diversas áreas

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 9.363,84

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)

Status: Autorizado

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: A definir

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: R$ 7.309,25 a R$ 12.476,73

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA)

Status: Anunciado

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: Técnico e Analista Judiciário

Escolaridade: Níveis médio e superior

Salário: A definir

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT)

Status: Estudo em andamento

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: Técnico Judiciário – Polícia Judiciária

Escolaridade: Nível superior

Salário: R$ 8.529,65 a R$ 12.807,24

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (TJRN)

Status: Previsto

Banca: A definir

Vagas: A definir

Cargos: A definir

Escolaridade: A definir

Salário: A definir