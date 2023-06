Desembargador de SC é alvo de operação por suspeita de envolvimento com trabalho escravo

Nesta terça-feira (6), a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do desembargador Jorge Luiz Borba, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em Florianópolis. Ele é suspeito de manter uma trabalhadora doméstica em condição análoga à escravidão. O mandado foi autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Investigações do Ministério Público do Trabalho (MPT) chegaram a testemunhas que afirmam que a mulher vive na casa do magistrado e da esposa dele há pelo menos 20 anos, sem receber salário, sem ter registro na carteira e submetida a trabalho forçado e maus-tratos.

Ainda segundo as investigações do MPT, a trabalhadora é surda e muda e mantida na residência sem ter qualquer convívio social, além de não ter acesso a condições adequadas de saúde.

A investigação foi remetida ao Ministério Público Federal (MPF), que pediu a busca ao STJ. Agentes do Ministério do Trabalho, do governo federal, também acompanham a operação. O STJ ainda autorizou o resgate imediato da trabalhadora e determinou a emissão das guias para quitar todas as verbas trabalhistas a que ela tem direito.