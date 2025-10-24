Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputados pedem apuração sobre Defensoria Pública ter assumido caso Eduardo Bolsonaro na Câmara

Estadão Conteúdo

Os deputados do PSOL Chico Alencar (RJ) e Paulo Lemos (AP) pediram para a corregedoria da Defensoria-Pública da União (DPU) abrir um procedimento interno para investigar o motivo de um defensor público ter assumido o caso do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara. Segundo os parlamentares, a convocação da DPU nesse caso foi irregular e pode gerar nulidade do processo.

O pedido foi feito em 13 de outubro, no voto em separado que os deputados do PSOL apresentaram pela abertura de procedimento contra Eduardo Bolsonaro. "A utilização da Defensoria Pública no presente processo desnatura o equilíbrio do rito disciplinar e gera nulidade insanável", afirmaram.

Os parlamentares ressaltaram que a DPU, criada para proteger pessoas sem recursos financeiros para contratar um advogado, foi transformada em "escudo de proteção política para parlamentar com acesso privilegiado a todos os meios de defesa disponíveis".

Eduardo Bolsonaro não apresentou defesa prévia nem constituiu advogado para enfrentar o processo no Conselho de Ética. Nesses casos, a regra é que a Câmara aponte um advogado da Casa ou um defensor dativo - ou seja, um advogado nomeado pela autoridade para defender o acusado. Em vez disso, a DPU entrou em campo.

Questionado por Alencar, o presidente do conselho, deputado Fábio Schiochet (União-SC), explicou a solução adotada: "O chamamento da DPU, na verdade, foi um excesso de zelo da nossa parte. Quem faz essa parte é o advogado da Câmara. Como não havia advogado da Câmara, pela amplitude do caso do deputado Eduardo Bolsonaro, a gente fez questão de trazer a Defensoria Pública para cá".

Procurada por meio da assessoria de imprensa, a Defensoria Pública informou que não abriu a investigação porque não recebeu nenhum pedido nesse sentido. Ao Estadão, Schiochet reafirmou a importância da atuação da DPU para assegurar "a observância do contraditório e da ampla defesa", mas não respondeu se enviou o pedido do PSOL à corregedoria da DPU.

Segundo os parlamentares governistas, "a ausência de advogado não autoriza a convocação de outro órgão público externo à estrutura legislativa para substituir o procedimento previsto". Os deputados também ressaltaram que resolução da DPU autoriza o órgão a atender somente pessoas com renda familiar de até três salários mínimos - um patamar "evidentemente incompatível com a realidade de um deputado federal".

A exceção é para casos criminais, em que a DPU fica obrigada a atuar - caso contrário, a ação não poderia caminhar se o investigado deixasse de constituir advogado. Foi o que aconteceu no processo que corre contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF): um defensor público assumiu o caso por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Na Câmara, Eduardo Bolsonaro foi acusado de quebra de decoro parlamentar pela atuação junto a autoridades dos Estados Unidos que resultou em medidas adotadas contra membros do STF. O caso foi arquivado na quarta-feira, 22. No tribunal, ele responde a inquérito pelo mesmo motivo.

Não veio apenas de deputados governistas o estranhamento pela atuação da DPU na defesa de Eduardo Bolsonaro na Câmara. Em caráter reservado, defensores públicos também relataram ao Estadão que o procedimento era irregular porque o investigado não teria os pré-requisitos para ser atendido pelo órgão.

Um detalhe chamou a atenção nos bastidores da DPU: o defensor que atuou no caso, Sérgio Armanelli Gibson, está em licença capacitação pelo período de 15 de setembro a 13 de dezembro deste ano, segundo portaria editada pela DPU em 9 de setembro.

Segundo a assessoria de imprensa da DPU, mesmo de licença, o defensor "permanece atuando normalmente em suas funções, inclusive nesta e em outras demandas, em razão da necessidade de continuidade do serviço público".

Gibson é assessor especial do gabinete do defensor público-geral federal, Leonardo Magalhães, que, por sua vez, tenta ser reconduzido ao cargo para mais um mandato.

Gibson não compareceu à sessão de quarta-feira do Conselho de Ética, quando o caso foi arquivado. Na sustentação oral que fez no Conselho de Ética no dia 8, o defensor foi enfático na defesa do parlamentar. Na sequência de uma citação de trecho da Odisseia, de Homero, emendou: "Muitas das vezes, a opinião popular nos convida a atropelar garantias e direitos fundamentais, como belos cantos da sereia".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eduardo bolsonaro

câmara

conselho

ética

arquivamento

pedido

cassação

recurso
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Rodrigo Maia vê Lula favorito em 2026, com necessidade de política fiscal 'dura' após eleição

24.10.25 10h33

Deputados pedem apuração sobre Defensoria Pública ter assumido caso Eduardo Bolsonaro na Câmara

24.10.25 10h18

pesquisa

AtlasIntel/Bloomberg: avaliação positiva da gestão Lula passa negativa pela 1ª vez desde nov/24

Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em setembro, a avaliação positiva cresceu 1,8 ponto porcentual

24.10.25 10h07

Quem são o promotor e o diretor de presídios de SP que o PCC planejava matar

24.10.25 9h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda