Deputados paraenses marcam presença em ato convocado por Bolsonaro no Rio de Janeiro

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em “defesa da democracia” contou com a presença de políticos do Pará, na manhã deste domingo (21/04), em Copacabana, no Rio de Janeiro. Deputados paraenses do Partido Liberal (PL) compartilharam em suas redes sociais imagens do evento. Entre os presentes na manifestação, estavam os deputados federal Éder Mauro, Joaquim Passarinho e Delegado Caveira, os estaduais Rogério Barra e Toni Cunha, e o vereador de Ananindeua, Zezinho Lima - todos eles do PL.

“Bom dia, patriotas do Brasil! Direita mais forte e unida do que nunca! Pra cima!”, escreveu Éder Mauro, na legenda de uma foto em que ele aparece ao lado de Caveira, do Senador Flávio Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro.

Rogério Barra gravou um vídeo no evento, ao lado de Carlos Jordy, líder da oposição no Congresso. Na gravação, Jordy defende que Belém tenha “um prefeito de direita”.

O deputado federal Joaquim Passarinho também publicou uma foto da manifestação. “Ato pela democracia e liberdade!!”, escreveu.

Vereador de Ananindeua, Zezinho Lima gravou um vídeo ao lado do deputado federal pelo Paraná Sargento Fahur. “Estamos aqui defendendo nossa liberdade, a liberdade de expressão, e defendendo Jair Messias Bolsonaro”, disse o deputado.

VEJA MAIS

Toni Cunha foi outro parlamentar paraense que compartilhou imagens da manifestação. “Copacabana já tomada pelo povo! Luta verdadeira pela democracia, pela pátria, pela liberdade!”, escreveu na legenda.