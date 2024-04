Bolsonaro participa de ato em Copacabana: ‘que a democracia seja preservada’

O ex-presidente Jair Bolsonaro está participando, na manhã deste domingo (21.04), de um ato convocado por ele e por aliados em Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o político do Partido Liberal (PL) cercado por apoiadores, ao sair do hotel em direção ao local onde está ocorrendo a manifestação. Diversos políticos, inclusive do Pará, estão presentes no ato.

“Espero que dê tudo certo aqui e que a liberdade de expressão, tão importante para a democracia, seja preservada”, declarou Bolsonaro ao Estadão, quando saída do hotel. Ele evitou falar sobre a situação no Supremo Tribunal Federal, onde é alvo de investigação por tentativa de golpe de Estado.

No vídeo em que convocou apoiadores para a manifestação, Bolsonaro também pediu que os participantes não levassem faixas ou cartazes.

VEJA MAIS

Primeiro político a falar durante o ato, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que o Rio é o estado onde a sigla é mais forte. Ele também anunciou os principais nomes do PL no Estado.

“Temos Bolsonaro, que vota no Rio de Janeiro, Michelle Bolsonaro, Cláudio Castro, Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, Romário, grande jogador”, declarou. Porém, o público vaiou o nome do ex-atleta Romário, que agora é senador pelo Rio de Janeiro.