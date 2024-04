Ato de Bolsonaro reúne apoiadores em Copacabana neste domingo; paraenses confirmam presença

O ex-presidente Jair Bolsonaro (21.04) convocou apoiadores para participarem de um ato, na manhã deste domingo, em Copacabana, no Rio de Janeiro. “Nunca estivemos tão perto de uma ditadura. Não vamos desistir do Brasil”, disse o político do Partido Liberal (PL), em mensagem publicada em suas redes sociais.

A manifestação está programada para as 10h. Políticos paraenses confirmaram presença no evento, entre eles os deputados federais Joaquim Passarinho, Éder Mauro e Delegado Caveira, os estaduais Rogério Barra e Toni Cunha, além do vereador de Ananindeua Zezinho Lima, todos do PL.

“O Brasil vai estar em peso em Copacabana”, declarou Éder Mauro em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, será um “ato pacífico, em defesa da democracia, pela nossa liberdade”. Ele pediu que os manifestantes não levem cartazes e nem faixas.

Estão sendo esperados ao menos 3 governadores, 9 senadores (11% do Senado) e 47 deputados federais (9% da Câmara) no ato, conforme levantamento do portal Poder360.

O objetivo é demonstrar força política por meio de nova manifestação popular, como fez na manifestação realizada em 25 de fevereiro, na Paulista, em São Paulo, quando estiveram presentes quatro governadores: Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo; Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás; e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. Além disso, 92 congressistas da Câmara dos Deputados (18%) participaram do ato de fevereiro.