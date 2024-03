R70: 'Não é possível negar um fato', diz Lula sobre atos na Avenida Paulista

Concurso público

As inscrições para o novo certame da Caixa Econômica Federal começam amanhã, às 10h, pelo site da Cesgranrio.

Em Brasília

A 4ª Conferência Nacional de Cultura, de 4 a 8 de março, contará com a participação das cantoras Daniela Mercury e Fafá de Belém.

Lula (J. Bosco / O Liberal)

"Não é possível negar um fato.”



Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ao reconhecer que o ato de apoio a Bolsonaro na avenida Paulista “foi uma manifestação grande”.

PT

APOIO

Em plenária que reuniu, segundo os organizadores, mais de mil filiados, algumas das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores no Pará reiteraram apoio à reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL). Embora bem recebido pela militância petista, Edmilson ouviu uma série de críticas a sua gestão, especialmente de representantes dos distritos da capital. Mesmo com o tom crítico, a mensagem é que apesar dos problemas, o PT seguirá com ele nas eleições deste ano.

PEDIDO

No encontro, coube ao vice-presidente nacional do PT, o ex-deputado federal Zé Geraldo, anunciar a continuidade da aliança. O titular da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Rocha, disse que “no PT as alianças não se pautam por quem está na frente na pesquisa”, reforçou que o compromisso entre PT e PSOL é ideológico e atende a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

CHINA

ROTA

Em Belém desde a última segunda-feira, a missão chinesa que veio para fazer as prospecções do que já é chamado de “Rota da Seda na Amazônia Oriental” tem encontro hoje com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec). Na segunda-feira, durante encontro na Federação das Indústrias do Pará, representantes da empresa chinesa Sino-Lac Latino América Caribe e Amazônia apelaram para que haja agilidade das autoridades locais para obras de portos e hidrovias e pediram também a desburocratização dos órgãos alfandegários.

PROMESSA

O presidente da Fiepa, Alex Carvalho, prometeu agir para a superação desses gargalos para viabilizar o projeto Sino-Lac.

LIGAÇÃO

Em planejamento desde 2019, o projeto prevê a criação de uma rota marítima que vai ligar o Norte do Brasil, pelo porto de Vila do Conde, em Barcarena, até o sul da China, na província de Guangdong.

VER-O-PESO

REFORMA

A prefeitura de Belém marcou para amanhã a assinatura da Ordem de Serviço (OS) para as obras de reforma do Ver-o-Peso. A empresa vencedora da licitação, a Multisul Engenharia, deverá iniciar a montagem da feira provisória que abrigará os feirantes já na semana que vem.

OPÇÕES

Entre as opções para a feira provisória estão o estacionamento da feira, a calçada da praça do Relógio e parte da avenida Portugal. O trabalho deve começar pela ladeira do Castelo. A ideia é fazer uma obra rápida, mas que tenha impacto, incluindo a reforma de fachadas do casario na área.

MERENDA

FAMILIAR

Agricultores de Altamira e Senador José Porfírio, na Transamazônica, estão recebendo apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) para se habilitarem como fornecedores de merenda escolar para a educação pública do ano letivo de 2024 com produtos como açaí e farinha. Um mutirão no Travessão da Firma, em Altamira, resultou em 50 cadastros nacionais da agricultura familiar (Cafs) entregues imediatamente para aquela comunidade e para o assentamento federal Lajes. Uma força-tarefa vem documentando as entidades sociais e pelo menos mais 150 famílias. De acordo com estimativa da Emater, a comercialização de produtos como açaí, farinha d’água, farinha de tapioca, banana e frango caipira no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) resulta em lucro 30% maior para os produtores, em comparação aos mercados convencionais, como as feiras.

TERMINAIS

TURISMO

O governo do Pará anunciou, para os próximos meses, a entrega de nove terminais hidroviários com uma área exclusiva para receber cruzeiros nacionais e internacionais, além de espaços turísticos para o lazer, com lojas e paisagismo. Todos os projetos cumprem o padrão da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Estão em fase de construção e serão entregues em breve os terminais de Icoaraci, Acará, Aveiro, Breves, Mocajuba, Oeiras do Pará, Salvaterra, Senador José Porfírio e Chaves. Além disso, os terminais que já foram entregues serão reconstruídos para receber estes espaços destinados aos navios de luxo.

EM POUCAS LINHAS

► O deputado estadual Rogério Barra assumiu a liderança do PL na Assembleia Legislativa do Pará. Barra terá a função de orientar as votações na Casa de acordo com as diretrizes da direita paraense.

► A Secretaria de Estado das Mulheres realiza no dia 4 de março, às 9h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, o 1º Fórum Estadual de Políticas Públicas para Mulheres. A programação inclui roda de conversa, palestra sobre marketing político, além do lançamento da “Caravana das Mulheres”, que tem como objetivo levar as ações sociais e de saúde, desenvolvidas pela secretaria, para todas as mulheres do Estado. O evento é voltado para gestoras municipais dos organismos de políticas para mulheres, redes de apoio ao enfrentamento à violência contra a mulher, lideranças femininas, vereadoras, prefeitas e profissionais do setor eleitoral. O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial do Pará fará amanhã a entrega do Prêmio Empreendedora do Ano 2023. A homenageada será a consultora empresarial Poliana Bentes, CEO da BNTS - Consultoria Empresarial.

► Quatro cães nascidos na maternidade do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Pará (BAC/PM-PA) vão passar a trabalhar nas ruas pela primeira vez. Há dois anos os animais vêm sendo preparados para atuar no patrulhamento. Desde que a maternidade do Batalhão começou a funcionar, em fevereiro de 2022, nove cães nasceram no local. A maioria é da raça pastor-belga-malinois.

► Será hoje, no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), a cerimônia de posse do novo procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará (MPC-PA), Stephenson Victer. O mandato é de dois anos. Prefeituras e câmaras de vereadores dos 144 municípios paraenses estão sendo convidadas para o evento “Gestão Responsável em Último Ano de Mandato”, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, nos dias 1º e 2 de abril, na Estação das Docas.