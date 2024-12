Deputados do Pará afirmam que queimadas cresceram no governo Lula

Diante das queimadas e incêndios que vêm assolando o estado do Pará neste ano, alguns deputados do estado afirmam que há um crescimento evidente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve início em 2023.

O deputado Rogério Barra (PL), com base nos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do MapBiomas, afirmou que na Amazônia “há um recorde de queimadas, se fizermos um comparativo com relação à Amazônia. De 2019 a 2020, na gestão Bolsonaro, foram 120 quilômetros quadrados de queimadas. No governo Lula, 2023 e 2024, são 219 quilômetros quadrados de queimadas na Amazônia. Ou seja, batendo recordes e recordes”, declarou.

Em nível nacional, ele também conta que “nos anos de 2019 e 2020, o total de queimadas foi de 620 quilômetros quadrados. Já agora com o Lula, em 2023 e 2024, teve um salto gigantesco para 866 quilômetros quadrados. É por isso que está esse fumaceiro todo aqui na Amazônia”, afirmou. O deputado Rogério Barra (PL) sugeriu que haja uma ação integrada entre município, estado e governo federal.

Já o deputado Éder Mauro (PL) publicou em suas redes sociais ao compartilhar uma notícia sobre os recentes problemas do meio ambiente a frase: “Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é”. Segundo ele, a esquerda possui uma tática hipócrita.

As queimadas têm impactado diretamente a saúde dos moradores mais próximos aos focos de incêndio sobrecarregando o sistema de saúde, como no caso de Santarém que, em três meses, teve mais de 6 mil atendimentos de acordo com dados dos órgãos municipais.