Queimadas e fumaça em Santarém: Ministro anuncia medidas federais emergenciais para apoiar município

Na manhã desta quarta-feira (4/12), o ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre as ações do Governo Federal para enfrentar os impactos das queimadas e da fumaça que afetam Santarém e outras regiões do Pará. Durante o programa "Bom Dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ele anunciou medidas emergenciais, como a antecipação de benefícios sociais, envio de recursos humanitários e intensificação do combate a incêndios florestais.

O ministro informou que a antecipação do Bolsa Família está sendo organizada para ajudar famílias atingidas pela crise ambiental em diversas regiões do Pará, como Santarém, Marajó e municípios do sul e nordeste do estado. “Já dialogamos com o ministro Wellington Dias para adiantar o Bolsa Família. Além disso, estamos viabilizando o envio de auxílio emergencial aos pescadores junto ao ministro André de Paula, e fortalecendo a entrega de caminhões-pipa, cestas básicas e água potável para os municípios”, explicou Jader Filho.

Além disso, o ministro destacou a articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Saúde para ampliar o atendimento às populações afetadas. Ele mencionou que buscará apoio da ministra Nísia Trindade para intensificar ações de saúde, especialmente diante do aumento de problemas respiratórios causados pela fumaça das queimadas.

Combate às queimadas e apoio ambiental

O ministro também alertou para a gravidade da poluição atmosférica em Santarém, que recentemente registrou o pior índice de qualidade do ar no mundo devido à fumaça trazida pelos ventos das queimadas em áreas próximas, como Porto de Moz e Maranhão. “O Governo Federal, por meio do Ibama, ICMBio e Força Nacional, está atuando de forma firme no combate aos incêndios. Nosso objetivo é reduzir a fumaça, apagar os focos de incêndio e prender os responsáveis pelos crimes ambientais na região Norte”, afirmou Jader Filho.

Ele enfatizou a necessidade de ações conjuntas de comando e controle para enfrentar a crise ambiental e proteger as populações mais vulneráveis. “Estamos trabalhando para apagar os incêndios, controlar essas queimadas e punir os criminosos. Não vamos tolerar a destruição do nosso território e os danos à saúde do nosso povo”, concluiu.