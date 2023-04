Deputados aprovam criação do Dia Estadual de Combate ao Etarismo

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou o projeto de lei nº 186/2022, que cria o Dia Estadual de Combate ao Etarismo. A proposição é de autoria do ex-deputado estadual e atual deputado federal Raimundo Santos (PSD) e recebeu voto favorável de todos os parlamentares presentes na sessão ordinária desta terça-feira (11). A matéria agora segue para a sanção do governador do estado.

A proposição do deputado Raimundo Santos data do ano passado e relata que, na época, a Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou sua Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID 11), incluindo a velhice no rol de problemas que estariam associados à morte de pessoas maiores de 60 anos. Depois da polêmica, a OMS voltou atrás na decisão.

“Etarismo, ‘ageísmo’ ou ‘idadismo’ é uma forma de preconceito e discriminação e mesmo subestimação social relacionado a qualquer idade, mas ao relacionar pessoas mais maduras o efeito pode ser bastante danoso no âmbito emocional e psicológico”, esclarece o deputado, que defende no texto a necessidade de campanhas de conscientização contra o preconceito e a discriminação, que afetam essa população. A data prevista para celebração do Dia Estadual do Combate ao Etarismo é o dia 10 de outubro.

No mês de março, uma publicação de três estudantes do curso de Biomedicina de uma universidade particular de Bauru (SP) viralizou na internet por evidenciar um caso de etarismo. No vídeo, uma das universitárias diz: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. Em outro trecho, outra estudante complementa: “Gente, 40 anos não pode mais fazer faculdade. Eu tenho essa opinião”.

Depois do fato, a universitária Patricia Linares, de 45 anos, registrou um boletim de ocorrência contra três colegas de faculdade por injúria e difamação. Além disso, a instituição instaurou um processo disciplinar para apurar a conduta das jovens, que decidiram abandonar o curso.