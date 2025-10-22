Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputado pede prisão de ex-presidente de entidade por silêncio em CPMI

Felipe Macedo Gomes se recusou a prestar esclarecimentos no colegiado

Agência Brasil
fonte

Correia afirma que Felipe Macedo Gomes usou a entidade para criar um sistema de biometria que fraudava assinaturas e descontos no INSS (Waldemir Barreto/Agência Senado)

O deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou um requerimento para a decretação da prisão preventiva do ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), Felipe Macedo Gomes. O pedido foi apresentado após Gomes permanecer em silêncio na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS na segunda-feira (20), recusando-se a prestar esclarecimentos ao colegiado.

No requerimento, Correia afirma que as investigações indicam que Felipe Macedo Gomes utilizou a entidade para criar um sistema próprio de biometria, destinado a fraudar assinaturas e realizar descontos não autorizados nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), a Amar Brasil movimentou R$ 143 milhões entre 2022 e 2024, sendo que 96,9% dos aposentados afirmaram não ter autorizado os débitos.

VEJA MAIS 

image Dirigente da Amar Brasil decide permanecer em silêncio durante CPMI do INSS
Gomes é apontar pelo relator como o responsável por quatro entidades que, juntas, receberam cerca de R$ 700 milhões

[[(standard.Article) Relator da CPI aponta família que recebeu R$ 20 milhões do Sindnapi]]

“A manutenção da liberdade de Felipe Macedo Gomes representa risco concreto à ordem pública, diante dos indícios de forte influência política e considerável poder econômico de que dispõe. É de conhecimento público que ele mantém trânsito facilitado em círculos políticos relevantes, o que eleva o risco de fuga e pode comprometer o êxito das investigações”, argumentou o deputado no requerimento protocolado na terça-feira (21).

Felipe Macedo Gomes integra um grupo investigado pela CPMI, que inclui quatro entidades suspeitas de irregularidades: Amar Brasil Clube de Benefícios, Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (AASAP), Master Prev e Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ANDDAP). Juntas, movimentaram cerca de R$ 700 milhões com descontos não autorizados de aposentados e pensionistas.

As investigações apontam também outros envolvidos no esquema: Américo Monte, Anderson Cordeiro e Igor Delecrode. A PF identificou uma frota de veículos de luxo registrada em nome dos quatro, incluindo uma Ferrari, cinco BMWs e 16 Porsches. Documentos indicam que recursos desviados foram usados para a aquisição dos veículos, incompatíveis com a renda declarada por Gomes antes da constituição da ABCB.

Depoimento na CPMI

A recusa de Felipe Macedo Gomes em colaborar com a CPMI gerou constrangimento entre os parlamentares. O relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), afirmou que apresentará pedido de prisão preventiva na próxima reunião deliberativa.

Gomes estava autorizado por habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli a permanecer em silêncio, já que compareceu como investigado, e não como testemunha. “Vou me manter em silêncio”, respondeu diante das perguntas do relator e de outros integrantes da comissão.

Relação com políticos

Em 2022, quando chefiava a Amar Brasil, Felipe Macedo Gomes protocolou no INSS o pedido para formalizar um acordo de cooperação técnica (ACT) que permitiu os descontos sobre benefícios previdenciários. No mesmo ano, ele doou R$ 60 mil para a campanha do ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, ao governo do Rio Grande do Sul.

O relator questionou se o valor configuraria propina: “Por que o senhor depositou R$ 60 mil na conta do ex-ministro da Previdência?”, mas Gomes permaneceu em silêncio.

Próximos depoimentos

Para esta quarta-feira (23), estão previstos os depoimentos de Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral do INSS, e de sua esposa, Thaisa Hoffmann Jonasson. Virgílio foi afastado do cargo após a deflagração da Operação Sem Desconto, que investiga o esquema de descontos associativos não autorizados. Há indícios de que Thaisa Jonasson e sua irmã Maria Paula Xavier da Fonseca tenham recebido recursos de empresas ligadas às associações investigadas.

Com informações da Agência Senado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CPMI DO INSS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Ciro Gomes retorna ao PSDB em evento em Fortaleza e fala em libertação do Estado do Ceará

22.10.25 16h52

Bagagem de mão

Senado aprova gratuidade para bagagem de mão em voos

Ontem (21), a Câmara aprovou urgência do PL 5041/25, que proíbe a cobrança de bagagem de mão pelas companhias aéreas

22.10.25 16h47

Bolsa Família

Em 12 anos, 66,5% dos jovens conseguiram deixar o Bolsa Família

Estudo foi feito pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social

22.10.25 16h14

Programa Município Mais Seguro

Governo anuncia R$ 170 milhões para o Programa Município Mais Seguro

Meta é fortalecer a segurança preparando guardas municipais

22.10.25 16h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

MARCO

TJPA garante exclusividade à marca paraense e barra uso indevido de nome por empresa do Paraná

Especialista explica como a vitória histórica protege direitos de empreendimentos regionais e marca um avanço na defesa da concorrência frente a grandes empresas nacionais

16.10.25 13h43

Caso de Polícia

Loja é condenada a pagar R$ 50 mil por exploração de trabalho infantil, em Belém

Valores das multas são destinados a fundos públicos e de prevenção, explicam advogados paraenses

21.10.25 7h00

POLÊMICA

PEC da Segurança Pública gera polêmica ao propor mudanças estruturais nas polícias

Em tramitação na Câmara, proposta divide opiniões ao abrir caminho para extinção da carreira de delegado e centralização das investigações na União; deputados e entidades de classe reagem

19.10.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda