Deputado Joaquim Passarinho se filia ao PL com endosso do presidente Jair Bolsonaro

"Hoje, dia 22, acompanho em viagem Tocantins/Pará, o Presidente Bolsonaro, que acaba de abonar a minha ficha junto ao PL. Vamos juntos, unidos por um Brasil melhor", enfatizou Passarinho. Até então, Joaquim Passarinho era filiado ao Partido Social Democrático (PSD).

Ao Grupo Liberal, o deputado Joaquim Passarinho informou que nesta terça-feira, antes de o presidente Jair Bolsonaro e ele viajarem de Brasília (DF) ao Pará, a fim de visitarem as obras de construção de uma ponte ligando São Geraldo do Araguaia (PA) e Xambioá (TO), o parlamentar pediu ao presidente Bolsonaro para abonar a sua ficha de filiação ao PL. A posse de Joaquim Passarinho será formalizada na sede do PL, em Brasília (DF), na terça-feira (29).

Passarinho destacou que em seu mandato nunca foi ligado ao Governo do Pará e que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou um acordo com o governador do Estado, que é oposição ao presidente da República. Além disso, Kassab sinaliza em apoiar o ex-presidente Lula em um possível segundo turno nas Eleições 2022.

"Não concordo com essa posição, e, como vice-líder do Governo, considerei mais coerente me filiar ao PL, ao qual fui convidado pelo presidente Bolsonaro", destacou Passarinho.

Com dois mandatos como deputado federal, dois como deputado estadual e quatro como vereador e mais dois anos como secretário estadual de Obras, Joaquim Passarinho tem como expectativa para as Eleições 2022 "continuar a mudança, com o combate à corrupção e resgatando valores como família e fé".

Ainda nesta quarta-feira (23), o parlamentar deverá voltar ao Estado junto com os ministros Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e Fábio Faria (das Comunicações) para encaminhar ações relacionadas ao Arquipélago do Marajó.