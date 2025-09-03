Capa Jornal Amazônia
Deputado estadual TH Joias é alvo de operação por suspeita de ligação com o PCC

Além de suposta ligação com a facção Comando Vermelho, parlamentar é investigado por tráfico de drogas

Redação O Liberal

O deputado estadual Thiago Vieira da Silva, conhecido como TH Joias, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) nesta terça-feira (3). Ele é investigado por suspeita de ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com a denúncia, o parlamentar teria atuado para favorecer interesses do grupo em comunidades da zona oeste da capital fluminense. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil, que cumpriu mandados de busca e apreensão em diferentes endereços ligados ao deputado.

VEJA MAIS

image Foragidos de megaoperação contra o PCC e o crime organizado são incluídos em lista da Interpol

[[(standard.Article) Quem é o empresário que tentou fugir de lancha de operação da PF que mirou Faria Lima e PCC]]

MP aponta suposta relação com o Comando Vermelho

Segundo a investigação, há indícios de que TH Joias teria recebido apoio político e financeiro do Comando Vermelho para fortalecer sua atuação eleitoral. O material apreendido deve ser usado para aprofundar a apuração sobre a possível rede de influência da facção no Legislativo estadual.

Operação contou com apoio da Polícia Civil

A ação do MP-RJ mobilizou agentes em bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Documentos e equipamentos eletrônicos foram recolhidos e encaminhados para análise. A defesa do parlamentar ainda não se manifestou sobre o caso.

