Vídeo: Deputado Eduardo Bolsonaro anuncia que irá se licenciar do mandato e morar nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou que vai se licenciar do mandato e morar nos Estado Unidos. Em uma publicação nos Instagram, ele afirmou que a licença do mandato é temporária, para que possa "focar em buscar as justas punições a Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal".

"Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e aos seus truques sujos. Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir representando esses irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão", disse, sem informar por quanto tempo permanecerá fora do país.

VEJA MAIS

"Irei me licenciar, sem remuneração, para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos", afirmou o parlamentar.

Escolhido do PL para presidir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eduardo deve ser substituído pelo líder da oposição na Casa, o deputado Zucco (PL-RS).

“Ele irá me ajudar institucionalmente a manter a essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos", disse.

Na próxima semana, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar o processo que deve tornar Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado.