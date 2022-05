Deputado Éder Mauro chama Lula de cachaceiro: 'Dei aula e p*rra não é palavrão'

Durante depoimento do ministro da Educação, Victor Godoy, na comissão de Educação da Câmara dos Deputados desta quarta (11), o deputado federal delegado Éder Mauro (PL-PA) se exaltou e chamou o ex-presidente Lula (PT) de "bandido" e "cachaceiro". O parlamentar chegou inclusive a falar palavrões durante o seu pronunciamento. As informações são do Portal UOL.

Diante da situação, o presidente da mesa, o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), pediu que as "palavras de baixo calão" fossem tiradas das notas taquigráficas. Porém, Éder Mauro ainda tentou argumentar, afirmando que "p*rra não é palavra de baixo calão, é um substantivo feminino".

Mais tarde, o deputado publicou um vídeo em suas redes sociais com um trecho da sessão. “Dei aula na Comissão de Educação”, diz na legenda.