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Política

Deputado do Rio é alvo de operação por ligação com o TCP, 2ª maior facção criminosa do Estado

Estadão Conteúdo

O deputado estadual Val Ceasa (PRD) é um dos alvos de uma operação da Polícia Civil do Rio e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) na manhã desta quinta-feira, 18, contra agentes públicos suspeitos de ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), a segunda maior facção criminosa do Estado. Um dos endereços de buscas é a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O ex-vereador Ulisses Marins (União Brasil) e um ex-assessor parlamentar também são alvos da operação. A Polícia e o MP cumprem, ao todo, 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio.

Procuradas pelo Estadão, as defesas dos alvos identificados ainda não se pronunciaram.

A operação foi determinada pelo procurador-geral de Justiça do Estado do Rio, Antonio José Campos Moreira. Os mandados são cumpridos por agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil.

De acordo com o MP do Rio, a investigação foi instaurada após indícios de que parlamentares teriam procurado a Polícia Militar para obter informações sobre uma operação sigilosa para a demolição de imóveis utilizados pelo TCP no Complexo de Israel, principal refúgio da facção na zona norte do Rio.

A investigação mostrou que os alvos teriam utilizado sua influência para argumentar que "os imóveis eram destinados à prestação de serviços sociais, o que, segundo as apurações, não correspondia à realidade", diz o MP. A ação policial acabou sendo adiada.

Os mandados foram expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio, que autorizou buscas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Ceasa e em outros endereços na capital e no Espírito Santo.

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operação/polícia civil/agentes públicos/deputado/facção/envolvimento
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