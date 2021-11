Deputado Chicão exonera servidor da Alepa filmado agredindo mulher em Belém

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), assinou no final da manhã desta terça-feira (30) a exoneração do servidor da Secretaria Legislativa da Casa, Antônio Carlos Martins, que foi filmado no último sábado (27) agredindo uma mulher em pleno trânsito da capital.

O pedido de exoneração foi feito pela Procuradoria da Mulher, que tem à frente a deputada Professora Nilse. A deputada Marinor Brito, também membro do departamento da Casa, já havia adiantado que ele deveria ser desligado do quadro de servidores da casa. “Me solidarizo com a vítima, e reafirmo a defesa da defesa das mulheres no Pará”, escreveu, em seu perfil no Twitter.

A exoneração será publicada no próximo Diário Oficial da casa, na próxima sexta-feira (3)

Em nota divulgada à imprensa, Assembleia Legislativa do Pará informou que foi surpreendida ao tomar conhecimento da violência praticada por seu servidor contra uma mulher no último final de semana, no trânsito de Belém, e que estava adotando as providências cabíveis que o caso requer.

“A Alepa reforça que repudia veemente a violência contra a mulher e se solidariza com todas as vítimas. Informamos ainda que o Poder Legislativo é um aliado ativo na luta contra a violência doméstica com a discussão e aprovação de projetos de leis que defendem, resguardam e valorizam a mulher”.

Desde 2019, a Alepa conta com a Procuradoria Especial da Mulher, um órgão dentro do Poder Legislativo, que atua no combate a todo o tipo de violência contra as mulheres, da prevenção ao enfrentamento de violência. “Se você for vítima ou testemunha, não se cale. Denuncie e ligue 181 ou mande mensagem pelo whatsapp 98115.9181 (atendente virtual Iara) ou ainda, entre em contato com a Procuradoria Especial da Mulher no telefone 3213 2111”, informa a Alepa.

Procurado, Antônio Carlos Martins disse que não foi informado sobre a demissão e que iria comunicar o seu advogado. Ele estava lotado no cargo de Agente de Serviços Externos, na Secretaria Legislativa da Casa.