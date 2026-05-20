Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Depois de críticas de Gilmar, Zema reage: 'O Brasil de verdade não fala português rebuscado'

O ex-governador falou que o "Brasil é roubado pelos intocáveis que vivem na capital" e proferiu uma possível indireta ao ministro da Corte

Estadão Conteúdo
fonte

Romeu Zema (Marcos Oliveira/Agência Senado)

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quarta-feira, 20, que apresentará um "plano implacável" com um eventual governo. Em resposta a críticas que recebeu do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Zema disse que o País não anda "em tapete vermelho".

O ex-governador falou que o "Brasil é roubado pelos intocáveis que vivem na capital" e proferiu uma possível indireta ao ministro da Corte Gilmar Mendes: "O Brasil de verdade não anda em tapete vermelho nem fala português rebuscado". Em abril, Gilmar disse que Zema fala um "dialeto próximo ao português".

Na 27ª Marcha dos Prefeitos, em Brasília, ele voltou a prometer que fará privatizações se for eleito. "Poupar, privatizar, não roubar e prosperar. Comigo, o governo federal vai gastar menos do que arrecada. A dívida pública vai cair, os juros também vão cair e vamos deixar de ser um País de endividados", declarou.

Zema disse que outros dois objetivos são recuperar os territórios ocupados por organizações criminosas e combater o que chama de "intocáveis", termo que tem usado para se referir a autoridades de Brasília, como ministros do Supremo Tribunal Federal.

Zema acenou aos prefeitos e disse que, durante seu governo em Minas, nunca diferenciou o tratamento dado a prefeitos de esquerda e de direita: "Hoje, vocês prefeitos estão sufocados. A União está rezando com o joelho dos outros. Vocês são maltratados pelas obrigações sem recursos".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ZEMA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

julgamento

STF pauta recursos contra decisão que ampliou responsabilidade de big techs

Google e Facebook pedem que o Supremo esclareça a partir de quando a decisão começa a valer, já que o acórdão se limita a dizer que os efeitos se aplicam ao futuro

20.05.26 17h41

Denúncia

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos, entenda

20.05.26 16h55

ataque

Depois de críticas de Gilmar, Zema reage: 'O Brasil de verdade não fala português rebuscado'

O ex-governador falou que o "Brasil é roubado pelos intocáveis que vivem na capital" e proferiu uma possível indireta ao ministro da Corte

20.05.26 16h48

ANÁLISE

Igor Normando se filia ao PSDB; partido está fragilizado e sem protagonismo

Prefeito de Belém formaliza entrada na legenda nesta quarta-feira (20), em Brasília, como único gestor de capital no país

20.05.26 16h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda