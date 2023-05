Deltan Dallagnol foge de notificação da Câmara sobre cassação

Há três dias a Corregedoria da Câmara dos Deputados tenta notificar Deltan Dallagnol (Podemos/PR), ex-procurador da Operação Lava-Jato que foi eleito deputado federal nas últimas eleições. Ele teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por fraudar a Lei da Ficha Limpa.

Nesta segunda-feira (22), Dallagnol alegou que estava participando de um evento na Assembleia Legislativa do Paraná e, por isso, não foi encontrado no gabinete parlamentar, em Brasília. Ele deverá ser notificado por meio do Diário Oficial da Câmara.

A partir da publicação, Dallagnol terá cinco dias para apresentar defesa no processo. A Mesa Diretora da Câmara não vai avaliar o mérito do processo do TSE, mas algumas questões formais, como averiguar se o direito de defesa foi respeitado.

O TSE invalidou por unanimidade o registro de candidatura de Dallagnol, em 2022, e, consequentemente, o mandato, na última terça-feira (16). A vaga dele deveria ir para o seu partido, o Podemos, mas os demais candidatos da legenda no Paraná não atingiram o mínimo de votos necessários, de 10% do quociente eleitoral.

Com isso, a vaga será assumida pelo pastor Itamar Paim (PL-PR), que foi o segundo mais votado do Podemos no estado.