'Deixamos que ideologias nos dividissem', diz Lula a líderes sul-americanos

Em discurso na abertura da cúpula de presidentes dos países da América do Sul, que ocorre nesta terça-feira (30), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou do objetivo de atuar para fortalecer os projetos de integração regional. Na avaliação do chefe do Executivo, nos últimos anos, o governo permitiu que diferenças ideológicas afastassem o Brasil dos fóruns multilaterais e demais países do continente.

"Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço de integração. Abandonamos canais de diálogos e mecanismos de cooperação e, com isso, todos perdemos", afirmou Lula, que disse ainda que a América do Sul voltou ao centro da atuação diplomática brasileira.

"Os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Da Patagônia e do Atacama à Amazônia, do Cerrado e dos Andes ao Caribe, somos um vasto continente banhado por dois oceanos. Somos uma entidade humana, histórica e cultural, econômica e comercial, com necessidades e esperanças comuns", frisou.

Além disso, Lula declarou que considera que mecanismos como a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) podem contribuir para a elaboração de estratégias coletivas de desenvolvimento.

Para ele, o grupo de países deve priorizar investimentos nas áreas de infraestrutura e fomento, enfrentamento às mudanças climáticas, cobertura vacinal, constituição de um mercado de energia, programas de mobilidade acadêmica e defesa.