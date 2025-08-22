Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes revogação de prisão domiciliar

O pedido foi incluído na resposta enviada pelos advogados ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (22)

O Liberal

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente. O pedido foi incluído na resposta enviada pelos advogados ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (22). O documento contém esclarecimentos sobre a investigação da Polícia Federal (PF) que apura supostos crimes de coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Os advogados encaminharam a manifestação após Moraes estabelecer prazo de 48 horas para que a defesa se pronunciasse sobre o indiciamento do ex-presidente e de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), pela PF. A investigação também analisa uma minuta de pedido de asilo que seria enviada ao presidente argentino Javier Milei.

VEJA MAIS

image 'Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita', diz Lula em referência a Bolsonaro
O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, registrou o momento e compartilhou nas redes sociais

image Defesa de Bolsonaro tem prazo até hoje (22/08) para explicar plano de asilo na Argentina
Advogados precisam esclarecer a Moraes documento encontrado pela PF que sugere tentativa de fuga do ex-presidente para país vizinho

No documento enviado à Corte, os advogados negaram as acusações formuladas pela Polícia Federal contra o ex-mandatário. "Razão pela qual, prestados os esclarecimentos solicitados, aproveita-se para requerer a reconsideração no que toca à decisão que determinou a prisão domiciliar [de Bolsonaro]", afirmaram os defensores no texto.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, medida imposta por Moraes após o ex-presidente descumprir medidas cautelares estabelecidas no inquérito que investiga sua suposta participação em tentativa de golpe de Estado em 2022.

A investigação que motivou o atual pedido da defesa examina possíveis crimes relacionados à coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Entre os elementos analisados está um rascunho de pedido de asilo político que, conforme as investigações, seria encaminhado por Bolsonaro ao presidente argentino.

O STF não divulgou detalhes sobre quais medidas cautelares teriam sido descumpridas pelo ex-presidente, resultando na imposição da prisão domiciliar há cerca de três semanas.

Até o momento, não há informações sobre quando o ministro Alexandre de Moraes decidirá a respeito do pedido de revogação da prisão domiciliar apresentado pela defesa do ex-presidente.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

defesa de Jair Bolsonaro

jair bolsonaro

Bolsonaro

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Defesa de Bolsonaro diz que PF produziu 'peça política' e nega descumprir medidas

22.08.25 22h03

Malafaia pede passaporte de volta e diz não ser 'covarde, medroso e fujão'

22.08.25 22h03

Moraes e Mendonça divergem sobre autocontenção do Judiciário em evento no Rio

22.08.25 22h03

Países amazônicos pedem cooperação e ambiente sem 'agressões e medidas unilaterais'

22.08.25 21h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda