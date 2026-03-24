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Política

Decisão de Moraes sobre Bolsonaro é 'exótica', porque é provisória, diz Flávio

Flávio afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidará com os cuidados de Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 24, que a concessão de prisão domiciliar dada a seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, é "exótica", por ter caráter temporário.

"É uma decisão exótica, porque traz mais uma inovação uma prisão domiciliar provisória, isso não existe na legislação", declarou à Globonews.

Flávio afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidará com os cuidados de Bolsonaro e que o ex-presidente deve contar com auxílio de equipe médica. Flávio disse ainda que a prisão domiciliar também deve ajudar no quadro mental do pai, porque não haveria isolamento.

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