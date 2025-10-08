Capa Jornal Amazônia
De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

Estadão Conteúdo

Mais de cem famílias vão receber nesta quarta-feira, 8, certidões de óbito retificadas de seus mortos e desaparecidos na ditadura militar (1964-1985).

Os documentos vêm sendo corrigidos para constar as reais circunstâncias das mortes, no contexto de torturas e outras violações de direitos humanos no período de exceção.

Constam na lista casos o deputado Rubens Paiva, o jornalista Vladimir Herzog, o sociólogo Paulo Stuart Wright, irmão do reverendo Jaime Wright, os metalúrgicos Manoel Fiel Filho e Santos Dias da Silva e o estudante Alexandre Vannucchi Leme.

As famílias serão recebidas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), no Largo São Francisco, para a entrega dos documentos. Alguns familiares já haviam recebido as certidões corrigidas, mas agora serão contemplados na solenidade da Sanfran.

As retificações vêm sendo feitas a partir da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A comissão foi reativada no ano passado, após a suspensão de suas atividades no governo Jair Bolsonaro.

Em nota, o governo federal informou que o objetivo da iniciativa é "resgatar a memória e a verdade de brasileiras e brasileiros que foram vítimas das graves violações aos direitos humanos no período da ditadura militar".

É o segundo grupo que obtém as certidões retificadas após a retomada dos trabalhos da comissão. A primeira entrega, de 63 documentos corrigidos, ocorreu em agosto. Há casos pendentes em que os documentos ainda precisam de lavraturas e retificações e, por isso, serão entregues nos próximos meses.

Veja a lista completa de certidões retificadas:

Alex de Paula Xavier Pereira Alexander José Ibsen Voerões Alexandre Vannucchi Leme Ana Maria Nacinovic Ana Rosa Kucinski Silva André Grabois Ângelo Arroyo Antônio Benetazzo Antônio dos Três Reis de Oliveira Antônio Guilherme Ribeiro Ribas Antônio Raymundo de Lucena Antônio Sérgio de Mattos Arno Preis Aurora Maria Nascimento Furtado Carlos Marighella Carlos Nicolau Danielli Catarina Helena Abi-Eçab Dênis Casemiro Devanir José de Carvalho Dorival Ferreira Edgar de Aquino Duarte Eduardo Collen Leite Emmanuel Bezerra dos Santos Feliciano Eugenio Neto Fernando Borges de Paula Ferreira Flavio Carvalho Molina Francisco Emanuel Penteado Francisco José de Oliveira Francisco Seiko Okama Frederico Eduardo Mayr Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão Gelson Reicher Grenaldo de Jesus Silva Helenira Resende de Souza Nazareth Heleny Ferreira Telles Guariba Hiram de Lima Pereira Hirohaki Torigoe Iêda Santos Delgado Issami Nakamura Okano Iuri Xavier Pereira Izis Dias de Oliveira Jaime Petit da Silva João Antônio Santos Abi-Eçab João Carlos Cavalcanti Reis João Domingos da Silva Joaquim Alencar de Seixas Joaquim Câmara Ferreira José Ferreira de Almeida José Guimarães José Idésio Brianezi José Lavecchia José Maria Ferreira de Araújo José Maximino de Andrade Netto José Milton Barbosa José Montenegro de Lima José Roberto Arantes de Almeida José Roman José Wilson Lessa Sabbag Lauriberto José Reyes Lúcio Petit da Silva Luisa Augusta Garlippe Luiz Almeida Araújo Luiz Eduardo da Rocha Merlino Luiz Eurico Tejera Lisbôa Luiz Fogaça Balboni Luiz Hirata Luiz José da Cunha Manoel Fiel Filho Manoel José Mendes Nunes Abreu Manoel José Nurchis Manoel Lisbôa de Moura Márcio Beck Machado Marco Antônio Dias Baptista Marcos Antônio Bráz de Carvalho Marcos Nonato da Fonseca Maria Augusta Thomaz Maria Lúcia Petit da Silva Miguel Sabat Nuet Neide Alves dos Santos Nestor Vera Norberto Nehring Olavo Hanssen Onofre Pinto Paulo Guerra Tavares Paulo Stuart Wright Raimundo Eduardo da Silva Roberto Cietto Roberto Macarini Ronaldo Mouth Queiroz Rubens Beyrodt Paiva Rui Osvaldo Aguiar Pfützenreuter Ruy Carlos Vieira Berbert Santo Dias da Silva Solange Lourenço Gomes Sônia Maria de Moraes Angel Jones Suely Yumiko Kanayama Virgílio Gomes da Silva Vitor Carlos Ramos Vladimir Herzog Walter de Souza Ribeiro Yoshitane Fujimori Zoé Lucas de Brito Filho

