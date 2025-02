Davi Alcolumbre vence com ampla vantagem e retorna à presidência do Senado

O senador Davi Alcolumbre (União-AP), de 47 anos, foi eleito mais uma vez presidente do Senado neste sábado (1º), consolidando sua posição como favorito desde 2024. Conhecido pelo perfil conciliador, sua vitória pode abrir mais espaço para a oposição ao governo Lula dentro da Casa.

O mínimo necessário de 41 votos foi atingido às 15h12, e o resultado oficial foi proclamado às 15h19. Todos os 81 senadores participaram da votação.

Resultado da eleição no Senado

Davi Alcolumbre (União-AP): 73 votos – eleito

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP): 4 votos

Eduardo Girão (Novo-CE): 4 votos

Com o resultado, Alcolumbre assume pela segunda vez a presidência do Senado. Ele já ocupou o cargo entre 2019 e 2021.

Eleição David Alcolumbre Geraldo Magela/Agência Senado Andressa Anholete/Agência Senado Marcos Oliveira/Agência Senado EVARISTO SA / AFP Edilson Rodrigues/Agência Senado Andressa Anholete/Agência Senado

Ainda em 2024, o senador já havia formado uma base de apoio praticamente incontestável, garantindo alianças tanto com partidos governistas quanto oposicionistas. Seu arco de alianças incluiu PSD (15), PL (14), MDB (11), PT (9), União Brasil (7), PP (6), PSB (4), Republicanos (4) e PDT (3), além de três senadores do Podemos e um do PSDB – somando 76 parlamentares, o equivalente a 94% da Casa.

Na sua primeira eleição para o comando do Senado, em 2019, Alcolumbre saiu vitorioso após a desistência de Renan Calheiros (MDB-AL), que já havia presidido a Casa em quatro ocasiões.