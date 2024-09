Datena divulga mensagens de Marçal pedindo desculpas antes de debate que levou a 'cadeirada'

Em entrevista a jornalistas após o debate deste domingo (15.09), na TV Cultura, o apresentador e candidato a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) - que agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada durante o programa - afirmou ter recebido na última sexta-feira (13.09), uma série de mensagens do influenciador pedindo desculpas pelos ataques contra os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A campanha de Datena repassou ao blog da Andréia Sadi, do G1 Nacional, algumas dessas mensagens.

"Oi Datena, me perdoe pelas palavras pesadas contra você", diz o início da mensagem. "Tenho sentido que somos animais num zoológico e todos querem ver agressões gratuitas", diz outro trecho.

(Reprodução / Via G1 Nacional)

O apresentador disse ter desconfiado se era mesmo Marçal quem estava enviando as mensagens, mas depois um assessor do candidato do PRTB entrou em contato para propor um café, o que Datena diz ter recusado.

Segundo o tucano, as desculpas do ex-coach foram aceitas naquele momento, mas a assessoria disse que não tem o print da resposta, porque foi por mensagem temporária. Datena disse que a resposta foi "direta e curta".

A equipe de Pablo Marçal ainda não se manifestou sobre as mensagens trocadas entre os dois candidatos.

Veja o que disse José Luiz Datena após agredir Marçal:

"Na sexta-feira, o Pablo Marçal mandou uma mensagem pelo meu celular mais uma vez pedindo perdão pelas acusações que ele havia feito a mim e aos outros candidatos, mas principalmente a mim, e não incluía nada tão grave como isso, que foi uma calúnia e difamação. Ele pediu perdão várias vezes na mensagem. Diz que a gente parecia animais expostos ao zoológico. Acredito que nem tenha sido ele quem escreveu, algum assessor, porque estava muito bem escrito, e que, a partir dali, ele propunha que a coisa fosse civilizada dentro de um processo democrático. Eu disse que, se esses são os termos, para mim tudo bem, mas ele tem que provar, você tem que provar que realmente é essa a sua intenção".