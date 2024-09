Datena mantém candidatura e afirma que não se arrepende de ter agredido Marçal

O apresentador e candidato a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) afirmou que não se arrepende ter agredido o adversário Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira, durante o debate promovido pela TV Cultura neste domingo (15.09). Datena foi expulso do programa após a agressão. O tucano afirmou, ainda, que permanece na disputa à Prefeitura de São Paulo. As informações são do Estadão Conteúdo.

Durante o debate, o apresentador foi provocado por Marçal, que citou um caso de assédio sexual em que Datena foi envolvido em 2019. O caso acabou arquivado pela Justiça, mas o desgaste provocado pela denúncia teria levado a sogra do apresentador à morte.

"Eu senti tudo isso voltar na minha cabeça e não pude me conter. Estou errado? Estou. Mas fazer o que? Já foi", declarou José Luiz Datena em entrevista à TV Cultura.