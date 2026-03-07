Capa Jornal Amazônia
Datafolha: Lula tem 25% e Flávio Bolsonaro 12% das intenções de voto no 1º turno

Estadão Conteúdo

A pesquisa Data Folha divulgada neste sábado, 7, mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente no cenário de primeiro turno da pesquisa espontânea, com 25% das menções espontâneas, mas com o senador Flávio Bolsonaro (PL) vem ganhando terreno e se consolidando em segundo lugar na disputa, com 12%.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos é apresentada aos entrevistados, Lula tem 36% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio, 25%.

Entre os demais pré-candidatos e o governadores de Estado, o do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) marca 7%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5%. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 3%, mesmo patamar que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD).

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/1º TURNO
